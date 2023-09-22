23 سبتمبر بداية فصل الخريف

المصدر: دبي - البيان

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يعتبر يوم 23 سبتمبر بشكل عام هو نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف جغرافيا في النصف الكرة الشمالي إذ يتعادل طول النهار مع طول الليل حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو جنوب خط الاستواء نتيجة لدوران الأرض حول الشمس.

وتتميز هذه الفترة بسرعة التغيرات الجوية المتلاحقة بشكل عام والحادة أحيانا أي يمكن أن نشهد استقراراً في الأحوال الجوية ثم يليه حالة عدم استقرار جوي يكون حاداً احياناً وسريع.

وفي هذا الفصل تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خاصة أثناء الليل، ومن خلال الإحصائيات المناخية التي قام بها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

معدل درجة الحرارة العظمى على الدولة 33 درجة مئوية.

معدل درجة الحرارة الصغرى على الدولة 22 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة عظمى سجلت على سيح السلم بلغت 46.4 درجة مئوية.

أقل درجة حرارة صغرى سجلت على جبل جيس بلغت 0.5 درجة مئوية.

وتشير التنبؤات الفصلية للحرارة إلى أنها سوف تكون أعلى من المعدل.

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر وفي حالة وجود استقرار جوي تتهيأ الفرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة الداخلية منها.

معدل الرطوبة النسبية العظمى على الدولة 80 %.

معدل الرطوبة النسبية الصغرى على الدولة 30 %.

وفي هذه الفترة يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتراجع ويبدأ المرتفع الجوي السيبيري بالتقدم لتتأثر به المنطقه خاصة في النصف الثاني من هذا الفصل كما تتأثر الدولة أيضا بمرور المنخفضات الجوية الممتدة من البحر الأحمر وعندما يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتزايد نسبة بخار الماء في هذه الطبقات العليا تتكون السحب ثم تتطور ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة المناطق الجبلية.

معدل الأمطار على الدولة: 7 ملم.

أعلى كمية أمطار سجلت خلال 24 ساعة بلغت 131.8 ملم على ضدنا سنة 2006.

وتشير التنبؤات الفصلية للأمطار إلى أنها سوف تكون حول أو أعلى من المعدل بقليل.

والرياح السائدة خلال هذه الفترة هي الشمالية الغربية على أغلب مناطق الدولة وتتحول إلى جنوبية شرقية وجنوبية في بعض الأيام وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة أحيانا على بعض المناطق خاصة الداخلية والجنوبية وقد تكون محملة بالغبار أحيانا.

معدل سرعة الرياح على الدولة : 11 كلم / ساعة.

أعلى سرعة رياح سجلت على قرنين بلغت 117 كلم / ساعة.

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