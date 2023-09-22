عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك ، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة.

فقد التقى سموه، معالي مراد نورتلو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان ، و معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران ، ومعالي تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا ، ومعالي بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر ، ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا.

وجرى خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتعليمية والرعاية الصحية وغيرها.

كما بحث سموه مع أصحاب المعالي الوزراء، ملف الطاقة والمناخ ، وأطلعهم على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد الوزراء على أهمية استثمار هذا الحدث الدولي من أجل دفع آفاق التعاون متعدد الأطراف في مواجهة تداعيات التغير المناخي.

كما تبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، وجهات النظر تجاه المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرضوا سبل تعزيز الجهود المبذولة من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

وفي السياق ذاته، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سعادة مايكل هيرتسوغ سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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