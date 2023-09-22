عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها التنموية والطاقة المتجددة.

كما استعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها المتميزة مع سانت فنسنت وغرينادين، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالات التنموية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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