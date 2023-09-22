عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الجبل الأسود في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأطلع سموه فخامة رئيس جمهورية الجبل الأسود، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة مع جمهورية الجبل الأسود وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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