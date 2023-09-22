«بيت الخير» تحصد جائزة المؤسسة الرائدة

المصدر: (دبي - البيان)

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فازت «بيت الخير» بجائزة المؤسسة الخيرية الرائدة بعد أن تصدرت المركز الأول ضمن الفئات المؤسسية المشاركة في مسابقة التميز الداخلي التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وأعلنت نتائجها في حفل أقامته الدائرة لتكريم الفائزين.وقدم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي درع الجائزة لمدير عام الجمعية عابدين طاهر العوضي بحضور سعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام.

وأثنى الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة على أداء الجمعية وجهودها المجتمعية وبارك لها فوزها، لافتاً إلى أن «بيت الخير» استحقت هذا الفوز عن جدارة تتويجاً لجهودها المبذولة لسنوات طويلة.

وأكد محمد مصبح ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة أن «بيت الخير» مؤسسة رائدة في العمل الخيري على مستوى الدولة.

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