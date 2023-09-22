تخريج الدفعة الأولى من برنامج التثقيف النفسي

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفلت هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بتخريج الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج التثقيف النفسي الذي يهدف إلى زيادة وعي المشاركين بالعواقب السلوكية والطبية والنفسية لتعاطي المخدرات، وتشجيعهم للدخول في مرحلة الاستعداد للتعافي.وتضمن الحفل، الذي أقيم بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، تخريج 12 نزيلاً أكملوا بنجاح حضور جميع جلسات البرنامج المكثف، وتكريم النزلاء الجدد المنضمين إلى البرنامج لتشجيعهم على الالتزام بالحضور والمشاركة.

يركز البرنامج على تثقيف المشاركين حول الاضطرابات النفسية التي تواجههم وطرق التأقلم معها، إضافة إلى تثقيفهم حول السلوكيات والعواقب ذات الصلة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالصحة النفسية بالاعتماد على مبادئ العالج السلوكي المعرفي. وتضمن الحفل، مجموعة من الفقرات التفاعلية تضمنت استعراضاً لقصص نجاح وتجارب سابقة لملتحقين بالبرنامج، وتسليطاً للضوء على رؤية هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات العقابية والإصلاحية الرامية إلى توفير التأهيل النفسي الضروري لانطلاقة جديدة نحو حياة أفضل للنزلاء وأسرهم.

وبينت الدكتورة هدى السويدي، مدير إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع أن برنامج التثقيف النفسي يأتي في إطار سلسلة من الورش التأهيلية والبرامج العلاجية المتخصصة في الإدمان المقدمة من قبل قسم رعاية النزلاء وأسرهم لتشجيع النزلاء بقضايا تعاطي المواد المخدرة على الالتزام بالتعافي ومنحهم الأمل والدافع لنبذ السلوكيات السلبية التي أثرت على تقدمهم في الحياة، إضافة إلى تأهيلهم بالشكل التدريجي لإعادة الاندماج في أسرهم ومجتمعهم.

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