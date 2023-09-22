انطلاق المرحلة 2 من برنامج «زملاء صندوق الوطن» لتعزيز الهوية الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت في أبوظبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج «زملاء صندوق الوطن»، التي ينظمها صندوق الوطن برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وتستهدف الطلبة والطالبات من كافة الجامعات الإماراتية، والذين استطاعوا اجتياز المرحلة الأولى من البرنامج.وتركز المرحلة الثانية على تدريب طلبة الجامعات على تحويل مبادراتهم وأفكارهم حول تعزيز الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، إلى مشاريع على أرض الواقع، من خلال توفير ورش العمل التدريبية التي يديرها عبدالله درويش، وحضرها 7 مجموعات تم اختيارها لتميز مبادراتها، وتضم المجموعات 37 طالباً وطالبة ينتمون إلى جامعة أبوظبي والجامعة الأمريكية بالشارقة، وكلية الشرطة بأبوظبي، وكليات التقنية العليا.

وذكر ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن أن انطلاق المرحلة الثانية من زملاء صندوق الوطن يؤكد حرص الصندوق على استثمار قدرات وملكات طلاب الجامعات الإبداعية، في بلورة مشاريع تعزز الهوية الوطنية.

منوهاً أن المرحلة الأولى من برنامج «زملاء صندوق الوطن»، التي سبق وأطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك في يناير الماضي بحضور ومشاركة كافة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بالدولة جاءت بهدف تفعيل قدرات وطاقات الشباب في مختلف المجالات، من أجل ابتكار أفكار إبداعية تتعلق بتعزيز قيم ومبادئ الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي.

وأضاف القرقاوي أن برنامج «زملاء صندوق الوطن» يأتي ضمن جهود صندوق الوطن التي تتكامل مع أولويات حكومتنا الرشيدة، والتي تركز على دعم الشباب الإماراتي وخاصة في المرحلة الجامعية، وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار، لكي يكونوا فاعلين في تعزيز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن صندوق الوطن منذ اليوم الأول لإنشائه يعمل جاهداً على محاور رئيسية تتمثل في تمكين أبناء الوطن ودعمهم في مختلف المجالات، وتعزيز الابتكار والإبداع لديهم.

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