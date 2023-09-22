«صحة دبي» تكرّم موظفيها بأوسمة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي- البيان

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حظي 40 موظفاً وموظفة في هيئة الصحة بدبي، بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في 40 وساماً وشهادة تقدير، التي كان قد وجه بها سموه، لتقدير المتطوعين، ممن أسهموا في نجاح «إكسبو 2020 دبي».شملت قائمة المكرمين مواطنين، ومقيمين من مختلف الجنسيات، وجميعهم يمثلون جميع المستويات الوظيفية في الهيئة (قيادية وإشرافية وتنفيذية).

ولدى تسليمه المكرمين الأوسمة وشهادات التقدير، في حفل نظمته الهيئة، أمس في مقرها، بهذه المناسبة، أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، بتكريم المتطوعين والمساهمين في نجاح «إكسبو 2020 دبي»، هو مثار فخر واعتزاز، ووسام على صدر هيئة الصحة وجميع العاملين فيها.

وأضاف: إن منظومة القيم التي يتسم بها مجتمع الإمارات، هي التي أوجدت روح المبادرة والعمل التكاملي لدى أسرة هيئة الصحة بدبي، كما أنها هي التي رسخت المسؤولية المجتمعية لدى الموظفين، الذين سارعوا بالانضمام إلى نخبة العاملين في «إكسبو 2020 دبي»، ليكونوا جزءاً من نجاحه الباهر.

وقال: إلى جانب تطوع الموظفين، كانت هيئة الصحة حاضرة في المشهد العام لـ«إكسبو»، بخدماتها الطبية النوعية، وتجهيزاتها فائقة المستوى، التي وفرتها للملايين من رواد هذا الحدث العالمي الكبير، مؤكداً أن ذلك كان نابعاً من مسؤوليات الهيئة وطبيعة عملها، وحرصها على إحاطة الجميع بمنظومة رعاية صحية متكاملة، تليق بمستوى الحدث.

وحيا الكتبي جهود المكرمين، وهنأهم على الأوسمة التي حصلوا عليها، والتي اعتبرها حافزاً مهماً لجميع موظفي الهيئة، ودافعاً لهم على الاستمرار في خدمة المجتمع وتحقيق تطلعات أفراده في حياة صحية هانئة.

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