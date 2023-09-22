زكي نسيبة يكرم الفائزات بمسابقة اللغة الصينية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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كرم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، طالبات التخصص الفرعي الصيني من قسم اللغات والآداب لفوزهن في «المسابقة الدولية لإتقان اللغة الصينية»، «جسر اللغة الصينية».وقالت الدكتورة موزة الطنيجي، رئيس قسم اللغات والآداب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات: شاركت طالبات التخصص الفرعي الصيني بقسم اللغات والآداب في جامعة الإمارات بالمسابقة العالمية «جسر اللغة الصينية» في نسختها الثانية والعشرين لإتقان اللغة الصينية من قبل طلاب الجامعات في الإمارات، والتي أقيمت أخيراً في جامعة دبي، حيث حصدت جامعة الإمارات المركزين الثاني والثالث.

ولفتت الدكتورة موزة الطنيجي إلى مدى أهمية إشراك الطالبات في المسابقات الدولية، وذلك في إطار حرص القسم والجامعة على دعم الطلاب وتشجيعهم للتعرف والانفتاح على حضارات الدول الأخرى وثقافاتها، حيث فازت الطالبة دارا محمد بالمركز الثاني، وميرة الكعبي وسارة كاظم بالمركز الثالث، مؤكدة اعتزاز الجامعة وفخرها وثقتها بالكوادر الطلابية المتميزة الحريصة على المساهمة في ريادة جامعة الإمارات في جميع المحافل محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضافت: أحرص دائماً على تشجيع الطالبات المتخصصات على المشاركة في المسابقات العالمية، وحضور الفعاليات الثقافية والاجتماعية والمحاضرات والندوات التي من شأنها أن تزيد من رصيدهن الثقافي والمعرفي.

وأكدت الدكتورة موزة الطنيجي أن تعلم اللغات الأجنبية لا سيما اللغة الصينية، يحظى بإقبال كبير واهتمام ملحوظ من قِبل طلبة وطالبات جامعة الإمارات، حيث تطرح كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية هذه اللغة إلى جانب لغات أخرى كتخصصات فرعية ضمن خطتها الأكاديمية.

وأوضحت أن أحد أهداف طرح هذه التخصصات هو إعداد سفراء للدبلوماسية، وتطوير مهارات المتعلمين لمخاطبة العالم بكوادر وطنية مؤهلة تمتلك مهارات ثقافية متفردة، مشجعة في الوقت ذاته الطاقم الطلابي في قسم اللغات والآداب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات على المشاركة في المسابقات العالمية التي تؤكد قدرتهم على المنافسة.

كما أبدى الطالبات الفائزات في المسابقة سعادتهن إثر تكريمهن من الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، مؤكدات أن استحداث هذه اللغة الصينية إلى جانب اللغات الأخرى في الجامعة يعد خطوة رائدة لإيجاد فرص عمل جديدة للخريجين بمهارات وكفاءات عالية.

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