فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي يصل إلى ليبيا

المصدر: أبوظبي، طرابلس - وكالات

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ضمن جهود الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدها شرق ليبيا، وصل فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي «DVI» إلى ليبيا، أمس، والذي يعد الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية.

ويضم الفريق مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـ DNA، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية. إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات التي شهدها شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة، بينما كشف الاتحاد الأوروبي عن البدء في إنتاج خرائط جغرافية محدثة عبر القمر الصناعي «كوبرنيكوس» لدعم فرق الإنقاذ المحلية والدولية لمساعدة منكوبي الفيضانات.

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