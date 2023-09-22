حمدان بن محمد: «تقدير» نموذج عالمي يرسخ دور الإمارات في رعاية حقوق العمال

المصدر: دبي ــ البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة، أن الجائزة تُشكل إضافة نوعية لرصيد الإمارات، وتقدم نموذجاً عالمياً يرسخ دورها في رعاية حقوق العمال. ونوّه سموه بالأهداف النبيلة للجائزة، كونها تتماشى مع جهود حكومة دبي وتوجهاتها لتوفير بيئة عمالية متميزة ومتوازنة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق الجائزة لتشمل جميع القوى العاملة في العالم، يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في تقديم المحفزات على التميز في المجالات كافة.

وكانت الأمانة العامة للجائزة، قد أعلنت، أمس، عن تطويرها بشكل مستمر، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد، لتضم أكبر عدد من الأفراد والشركات، حيث تم توسيع نطاق الجائزة لتصبح جائزة عالمية بتصنيف 7 نجوم بدءاً من دورتها الحالية.

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