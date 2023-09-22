«مؤتمر حفظ النعمة» يوصي بإطلاق حملات توعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أوصى «المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة»، الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، بضرورة إطلاق حملات توعية حول أهمية حفظ النعم.

ودعا المؤتمر- الذي عقدت فعالياته على مدار يومين في أبوظبي - في ختام أعماله أمس إلى دمج مفهوم حفظ النعم في المناهج التعليمية وفي جميع المراحل الدراسية، وحث على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص النجاح وعرض أمثله حية على مفهوم حفظ النعم.

وفي مجال التشريعات والقوانين أوصى المؤتمر بالعمل على تطوير قوانين تشجع على حفظ النعم والتقليل من الهدر والفائض في مختلف المجالات مثل الغذاء والطاقة وغيرها.

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