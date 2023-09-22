جمعية دبي الخيرية: بناء 328 مسكناً بـ 6 ملايين درهم في الخارج

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جمعية دبي الخيرية عن بناء 328 مسكناً للفقراء في دول أفريقية وآسيوية عدة مشمولة بمشاريعها الإنسانية والخيرية والتنموية، خلال النصف الأول من العام، بهدف إيواء الناس والرفق بحالهم، وتنفيذ خطتها الاستراتيجية بشأن توفير المقومات الأساسية للحياة الكريمة لسكان تلك البلدان.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن «دبي الخيرية» أنفقت في النصف الأول من العام 6 ملايين درهم لبناء المساكن المذكورة في المناطق النائية، مشيراً إلى أن عدد أفراد الأسر التي استفادت من هذه المساكن يصل إلى 1315 شخصاً.

وقال: «بدعم المتبرعين ورعايتهم لمشاريعنا الخيرية، أثمر عطاء الجمعية عن توفير الإيواء والمسكن الملائم لمئات الأسر من ذوي الدخل المحدود في البلدان المستفيدة من برامج ومشاريع الجمعية».

ولفت إلى أن الجمعية تتابع من خلال وفودها وشركائها سير العمل في مثل هذه المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء وتسليم المنشآت في التوقيت المتفق عليه».

وأكد السويدي سعي الجمعية الدائم للتوسع في حجم مشاريع بيوت الفقراء عاماً بعد آخر، ومساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر التي تفتقر إلى السكن المناسب، تلبيةً لرغبات المتبرعين الذين وجهوا صدقاتهم إلى المشاريع الإنشائية والإنسانية، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي تسعى الجمعية من خلالها لتوفير المقومات الرئيسة للحياة الكريمة لسكان تلك البلدان.

وتوجه المدير التنفيذي بالشكر الجزيل إلى المحسنين الذين دعموا مشاريع بيوت الفقراء لما لها من أهمية جليلة في دعم شريحة المعوزين وتهيئة المناخ المناسب للمعيشة الكريمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز