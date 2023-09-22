محمد الشرقي: المشاريع الثقافية تحافظ على الموروث الإماراتي

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المشاريع الثقافية في إبراز الفنون العربية والإسلامية عبر مختلف الأدوات والتقنيات التعبيرية، وتعزيز حضورها في المجتمع، خاصةً بين جيلي الأطفال والشباب، وتوضيح مكانتها في المحافظة على الموروث الاجتماعي والديني لدولة الإمارات والتعريف به عالمياً.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، الحفل الرسمي لافتتاح الدورة الثانية من مهرجان البدر الذي يقام تحت رعاية سموه، وبالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب، في مركز الفجيرة الإبداعي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

ونوّه سموّه، إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة، ممثلةً بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات النوعية التي تحتفي بالفنون الإسلامية بكافة أشكالها، وتحتفي بالمناسبات الدينية التي تعدّ جزءاً من ثقافة المجتمعات العربية والإسلامية، وتدعم مسيرة العمل الثقافي والفني للدولة على مستوى العالم.

كما أشار سموّه، إلى أهمية ترسيخ قيم الإسلام السمحاء في أذهان الأجيال ونفوسهم، وتسليط الضوء على مفاهيم السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث عن مآثره ومواقفه والدروس المستفادة منها.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب: «تساهم مثل هذه الفعاليات النوعية في إثراء القطاع الثقافي في الدولة، وتعزز من المعرفة بقيمنا وتراثنا الثقافي المستوحى من ديننا الإسلامي ومن سيرة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، الهدف الأسمى الذي يبرز دولة الإمارات كوجهة ثقافية تستهدف مختلف شرائح المجتمع والمهتمين في التعرف على التراث الإسلام عبر مجالات الفن والإبداع، ونؤمن بأهمية دعم وتشجيع الشباب في تطوير قدراتهم الإبداعية».

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