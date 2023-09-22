51 شاباً من 18 دولة عربية في جلسة حوارية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مركز الشباب العربي جلسة حوارية خاصة لأعضاء النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه المركز تحت رعاية رئيسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية.

واستضافت الجلسة، في مقر مركز دبي الإبداعي بأبراج الإمارات، سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بعنوان «الشباب العربي: القوة الناعمة الصاعدة»، التي استعرض فيها مجموعة من التجارب والممارسات الوطنية والدولية في مجال صناعة التأثير وبناء سمعة الدول والشعوب لتعزيز تنافسيتها لتصدير ثقافتها وترسيخ مكانتها بما يدعم مختلف جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الشباب العربي جزء من القوة العربية الناعمة، وهم الأقدر على تغيير معادلتها وتوظيف إمكاناتها لخدمة مجتمعاتهم من خلال اكتساب مهارات صناعة المحتوى والاستفادة من المنصات والوسائل الإعلامية المختلفة لرواية قصصهم بطرق مبتكرة وبأدوات عصرية، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات تسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتبقى حاضنة للمواهب والمبدعين، ووجهة أولى للعيش والعمل للشباب الحالم والطموح، من خلال الاستثمار بطاقاتهم في جميع المجالات.

وأكد العطر أن قيادة دولة الإمارات استثمرت مبكراً في البنية التحتية المتطورة للمدن الإعلامية، وتحولت نحو خدمات الحكومة الرقمية، ومن ثم الحكومة الذكية، واليوم تسابق في مختلف المجالات التنموية، كالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي واستكشاف الفضاء، وهناك الآلاف من القصص التي يمكن أن يتم تقديمها للعالم بطرق مبتكرة ومختلفة لجذب اهتمام الأفراد والشركات والاستثمارات من خلال بناء الانطباعات الصحيحة وتوفير المعلومات عبر منظومة حكومية شاملة تضيفها على مدار العام، وخططها المستقبلية.

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