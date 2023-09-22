عبدالله المري يشيد بفرق العمل الجنائي والمروري والإداري

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية، الذي أقيم في إدارة المفقودات والمعثورات التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

واستعرض الاجتماع القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، بالإضافة إلى البرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.

واستمع معالي الفريق المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح قدمه مجلس مديري مراكز الشرطة حول تقرير أداء نقاط الضواحي، وتقرير أداء النقاط الذكية، والإحصائيات الخاصة بالمعاملات في نظام مركز الخدمة الموحد، بينما قدمت الإدارة العامة للموارد البشرية تقريراً حول التوطين والإحلال الوظيفي، واستعرضت الإدارة العامة للشؤون الإدارية مسوحات المتسوق السري، بالإضافة إلى إجمالي نسب الشكاوى وإغلاقها في الربع الثاني للعام الجاري، كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الأخرى الخاصة المدرجة في جدول الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، أثنى معالي الفريق عبد الله خليفة المري على الإنجازات التي تحققت من فرق العمل في مختلف القطاعات الجنائية والمرورية والإدارية، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي أسهمت في تحقيق الأهداف المختلفة في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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