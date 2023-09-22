إطلاق دورة جديدة من جائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

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أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، الدورة الجديدة والمميزة لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، في نسختها الثانية والعشرين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتم الإعلان عن الدورة، خلال مؤتمر صحافي أقيم بقاعة المؤتمرات في منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب، للإعلان عن مسابقات الجائزة، وشهد إطلاق الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المتنافسين والمتنافسات، وذلك بحضور أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة.

وأكد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، أن الجائزة في دورتها الثانية والعشرين، أضحت ميداناً للتنافس والإبداع وجذب المواهب، ونموذجاً للتعايش والتسامح والقيم الحضارية، ليشارك فيها المتسابقون من مختلف الدول والجنسيات، بكل تناغم وانسجام، وتعكس ما تتميز به دولة الإمارات من وئام واستقرار وازدهار وقيم إنسانية راقية.

وأشار إلى أن الجائزة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز الطموح والتنافس والثقافة الوسطية والمواطنة الصالحة، وتعزيز المخرجات الإيجابية التي تصب في خدمة المجتمعات والأوطان.

وقال أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه: «تواصل الجائزة مسيرتها المشرقة لأكثر من عقدين من الزمان، حققتها خلالها الكثير من الإنجازات المتميزة، واليوم، تطل بحلة جديدة في دورتها الثانية والعشرين، لتكون منارة جاذبة للمتنافسين المبدعين من مختلف الشرائح والفئات».

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