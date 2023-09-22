قنصل عام مملكة الدنمارك يتفقد تطوير قدفع

المصدر: (الفجيرة- البيان)

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زار السفير لارس ستين نيلسن قنصل عام مملكة الدنمارك منطقة قدفع -التابعة لإمارة الفجيرة، والاطلاع على جانب من جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لتطوير المنطقة، ضمن مشاريع «قرى الإمارات»، باعتبارها أول مشاريع المجلس، ضمن جهوده الهادفة إلى تطوير المناطق والقرى في الدولة، عبر نموذج تنموي مستدام.

واستقبل محمد الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة السفير، حيث اطلع نيلسن على استراتيجية المجلس في تطوير المناطق والقرى المستهدفة، وأحدث أطر تنفيذ المسارات التنموية لخطة تطوير منطقة قدفع.

وتفقد نيلسن والكعبي، يرافقهما وفد من شركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، جانباً من أعمال التطوير الجارية في منطقة قدفع، والتي تشهد استخدام منتج صديق للبيئة في أعمال الرصف، عبر تكنولوجيا تم تطويرها من قبل إحدى الشركات الدنماركية، وذلك باستخدام تقنية أكاسيد النيتروجين «NOx»، التي تنتجها شركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، وذلك في إطار الجهود الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة.

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