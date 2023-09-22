43 ألف فيلا ضمن «حصَّنتك» للإنذار الذكي والوقاية من الحرائق

المصدر: أبوظبي - وام

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أسهم نظام «حصَّنتك» للإنذار الذكي في تعزيز منظومة الاستجابة للحرائق وجهود أجهزة الدفاع المدني في التصدي للحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات بدوره الاستباقي، لما يوفره النظام من سرعة تواصل ودقة بيانات في حال استشعار حدوث الحرائق لتعزز سرعة الاستجابة والوقاية والحماية.

التزام

ودعت الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية وتعليمات السلامة والحماية المدنية خاصة خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، وفي حال غياب أنظمة إنذار الحريق في المنازل والفلل السكنية قد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث حريق مؤسفة تلتهم الممتلكات في كثير من الأحيان، وربما تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ونجحت الجهة المنفذة لـ«حصَّنتك» في الفلل والمنازل السكنية شركة اتصالات من e&، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في تركيب نظام «حصَّنتك» للإنذار الذكي في أكثر من 43 ألف فيلا سكنية حتى الآن، ليسهم بدوره في اكتشاف أكثر من 400 حريق فعلي، والسيطرة عليه دون وقوع أضرار في الأرواح.

ويعد نظام «حصَّنتك» الحل الأمثل للوقاية والسلامة من الحريق، فهو نظام متكامل يضمن الوقاية الفعالة والاكتشاف المبكر للدخان والحرارة، والاستجابة الفورية للحريق، ويوفر الوقاية في كافة الأوقات، سواء كان السكان داخل أو خارج المنزل أو حتى خارج الدولة، فهو يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

مستويات

وفيما يخص أجهزة الإنذار الأساسية داخل الفلل؛ يعمل نظام «حصَّنتك» للإنذار الذكي عبر تركيب أجهزة استشعار تكشف عن وجود حرارة مرتفعة أو دخان في كل غرفة، وكذلك في الممرات والمطابخ، حيث تصدر أجهزة الاستشعار إنذاراً فورياً في جميع أرجاء المنزل إذا تجاوزت مستويات الدخان أو الحرارة المستوى المحدَّد من قبل الدفاع المدني، حيث يصدر الصوت من جميع الأجهزة الموجودة من مقر السكن في آنٍ واحد؛ لتنبيه السكان على الفور، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة ومع توصيل أجهزة الاستشعار في المنزل بمركز استقبال إشارة «حصَّنتك» تسمح بإرسال تنبيهات في الوقت الصحيح إلى المركز، ويتحقق المتخصصون من صحة هذه التنبيهات عن طريق الاتصال بالأشخاص المعنيين بحالات الطوارئ المسجَّلة ضمن بيانات الفيلا كالأب والأم، وفي حال تمَّ تأكيد التنبيه أو تعذر التواصل معهم، يُمرر التنبيه إلى الدفاع المدني المعني بالإمارة، مع توفير المعلومات الدقيقة عن موقع الفيلا وجهاز الاستشعار المتأثر بالحريق داخل المنزل، الأمر الذي يعزز الاستجابة الفاعلة للطوارئ.

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