سلطان المنصوري: نموذج فريد لشراكة «الحكومي» و«الخاص»

المصدر: (دبي - البيان)

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قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «أوجدت قيادتنا الحكيمة نموذجاً فريداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما أثمر النجاحات المتتالية التي تشهدها الإمارات، وتعتبر فعالية مثل معرض رؤية الإمارات للوظائف واحدة من الفعاليات التي تجسِّد ذلك في إيجاد فرص مهنية مميزة، وتتكامل مع باقي فعاليات الأيام الوظيفية المفتوحة التي أوجدنا برنامجاً خاصاً لإدامتها على مدار العام، وغيرها من المبادرات الهادفة لتمكين المواطنين من الحصول على فرص مهنية في القطاع الخاص».

وأضاف: «أشكر شركاءنا الذين أثروا بوجودهم في جناحنا مشاركتنا في الحدث، وقبل ذلك تعاونهم معنا في إطلاق وإثراء المبادرات التي أطلقناها، ونحن حريصون من خلال الرؤية الاستراتيجية التي أوجد من أجلها المجلس على خلق جسور شراكات استراتيجية مع القطاعات التي لم تكن في الماضي القريب محطّ أنظار الكفاءات المواطنة، ولكن اليوم وبفعل ثراء وتنوّع المناخ الاقتصادي في دبي والإمارات ككل أصبحت دعامات استراتيجية لاقتصادنا».

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