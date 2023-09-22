إقبال لافت على منصة شرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت منصة القيادة العامة لشرطة دبي إقبالاً كبيراً من مقدمي الطلبات خلال أيام مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل فيها.

وأكد اللواء دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن المنصة شهدت إقبالاً من قبل مقدمي طلبات التوظيف على مدار الأيام الثلاثة للمعرض وإقبالاً من العنصر النسائي للتقديم للوظائف العسكرية ذلك عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وقال اللواء مراد إن شرطة دبي تواصل استقبال مختلف الطلبات في إطار حرصها على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب واستقطاب الكوادر الإماراتية ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمني لشرطة دبي إلى جانب تعزيز انخراط العنصر النسائي في العمل الشرطي تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين المرأة في مختلف المجالات.

يُذكر أن شرطة دبي طرحت 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث، منها محقق جنائي، ومساعد مسؤول دورية، وموظف حراسات، وعنصر حماية، وذلك حرصاً على رفد المنظومة الأمنية الشرطية بالمؤهلين من ذوي الاختصاص والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب دور الموارد البشرية المهم في توفير بيئة عمل عادلة سعيدة تزيد من إنتاجية الموظف وتطور مهاراته المهنية والعملية، ومن هنا يجب التنويه إلى الميزات التي تقدمها شرطة دبي إلى الموظفين، ومن ضمنها بطاقة إسعاد الخاصة بتقديم خصومات ومزايا في القطاعات الحياتية المختلفة.

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