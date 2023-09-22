فرق مخصصة لاستقطاب المواهب للعمل في «الفطيم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الفطيم عن تحقيق نجاح منقطع النظير خلال مشاركتها في نسخة 2023 من معرض «رؤية الإمارات للوظائف».

وافتتحت ميرة عمر الفطيم، رئيسة مجلس الفطيم للتوطين الجناح الذي استقطب العديد من كبار الشخصيات طوال أيام الحدث.

وفي إطار خططها لضمان النجاح في نسخة هذا العام من المعرض، حرصت المجموعة على رفد جناحها بالفرق المخصصة لاستقطاب المواهب من الباحثين عن فرص عمل، لتوفير المعلومات الوافية عن الأدوار المتنوعة المتاحة، وتقديم الإرشادات الدقيقة التي تساعدهم في الانضمام إلى مجموعة الفطيم، وممارسة مهن مجزية مع مواصلة التطور واكتساب المهارات والخبرات الميدانية، بما يتوافق مع تطلعاتهم وخبراتهم.

وقالت ميرة عمر الفطيم، رئيسة مجلس الفطيم للتوطين: «تعد مجموعتنا رائدة في مجال استقطاب المواطنين، وتوظيفهم وتدريبهم من خلال إطلاق البرامج التعليمية والتدريبية من خلال منصة التوطين في المجموعة «سنيار»، وذلك لمساعدة المواهب الإماراتية على أداء مهام عملهم بكفاءة واقتدار في مختلف الشركات التابعة لنا، أو لمواصلة مسيراتهم المهنية في القطاعين العام والخاص».

وأضافت: «إننا في مجموعة الفطيم ننطلق من أهداف وطنية سامية، ونتطلع إلى توفير الحوافز للمرشحين ليكونوا من القوى الوطنية العاملة التي تسهم في النمو الاقتصادي الدولة».

واستقبل جناح المجموعة على مدار ثلاثة أيام أعداداً هائلة من المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وتم التعامل معهم بالكامل، حيث تم استقطاب أكثر من ألفين من الكوادر الإماراتية، الذين تم تنظيم مقابلات فورية لهم داخل الجناح. ونظراً للإقبال الهائل، خصصت المجموعة أيضاً قناة إلكترونية لمقابلة الراغبين افتراضياً، مع التعيين الفوري لعدد كبير من المؤهلين، إلى جانب التوظيف المباشر عبر الجناح.

إقبال

ومن جهته، قال إبراهيم الصايغ، رئيس قسم استراتيجية التوطين بمجموعة الفطيم: «سعدنا بالإقبال الهائل على جناحنا، وكان فريقنا على أتم جاهزية لاستقبال الأعداد الغفيرة من الزوار، والرد على استفساراتهم، إضافة إلى إجراء المقابلات الفورية. ليس هذا فحسب، بل قمنا باستقطاب عدد كبير من المواهب الطموحة التي نأمل منها أن تلعب دوراً جوهرياً في المراحل القادمة من تطور المجموعة وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية».

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