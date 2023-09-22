«رؤية الإمارات» يحفّز على الانخراط في الوظائف المهارية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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اختتم معرض رؤية الإمارات للوظائف نسخته الحالية لعام 2023، التي عقدت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وشبه حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين عن عمل الذين توافدوا بأعداد كبيرة على منصات الجهات العارضة وبادروا في التسجيل في الفرص الوظيفية والتدريبية المعروضة، ونظم عدد من الجهات الحكومية والخاصة على هامش المعرض ورشاً تعريفية وفعاليات مصاحبة معنية بالتوظيف بهدف رفع مستوى الوعى لدى الباحثين عن عمل واستقطابهم في الوظائف المطروحة، وتشجيعهم على الانخراط في الوظائف المهارية دون التركيز في بداية المشوار الوظيفي على الراتب وساعات العمل، واللذين يعتبران التحدي الأكبر في عملية قبول بعض الوظائف، وحرصت بعض الجهات المشاركة، خصوصاً من مؤسسات القطاع الخاص، على عرض قصص نجاحات المواطنين الذين كانوا متواجدين على منصات الشركات ويستقبلون الباحثين عن العمل ويسردون عليهم تجاربهم الملهمة بهدف ترسيخ الأفكار الإيجابية في عقولهم عن العمل في القطاع الخاص.

وشهدت منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في اليوم الثالث والختامي للمعرض العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث واصلت الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصة حكومة دبي في المعرض وعددها 22 جهة، إجراء مقابلات التوظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، حيث وفرت نحو 469 شاغراً وظيفياً للمواطنين، كما عرّفت زوار المنصة بالفرص التدريبية التي توفرها لأبناء الإمارات لصقل مهاراتهم.

وشاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، واستعرضت الهيئة من خلال منصتها المشاركة حزمة من أبرز برامجها ومبادراتها الهادفة إلى استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ودعم جهود التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين وتعزيز قدرات ومهارات الشباب الإماراتي، ما يساعدهم على المنافسة في سوق العمل.

منصة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان ورفع معدلات التوطين، ونحرص في كل عام على المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي يعد منصة مثالية للتواصل مع الباحثين عن عمل والخريجين الجدد والطلاب، انطلاقاً من استراتيجيتنا في رعاية وتمكين واستقطاب الكفاءات المواطنة والخريجين والطلاب لإعدادهم لتولي زمام القيادة في مختلف المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه».

وأضاف معاليه: نحرص على المحافظة على مكانة الهيئة كواحدة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين في دولة الإمارات، حيث نقوم بتوظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة وتمكينها بأحدث التقنيات والأدوات والمهارات المستقبلية، وتحفيزها على مواصلة التعلم والتميز، وإعدادها لتكون الجيل القادم من قادة الاستدامة الذين سيواصلون تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات والمكتسبات في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

فرص

وزار منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 في اليوم الختامي الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث أطلعهما عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي، وجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

مواهب

من جهته، قال عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 وفر فرصة للتعرف على المواهب الإماراتية وتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين وزوار المعرض، خصوصاً حول وظائف المستقبل، والتخصصات التي يتطلع أبناء الإمارات لدراستها واكتساب الخبرات والمهارات فيها.

وأضاف أن منصة حكومة دبي في المعرض شهدت إقبالاً فاق التوقعات، خصوصاً من الطلاب والطالبات الذين كان حضورهم مميزاً ومشاركتهم فعالة، حيث قدموا الكثير من الأفكار والمقترحات التي سيكون لها تأثير مهم على التخطيط ووضع الاستراتيجيات لمستقبل الموارد البشرية في دولة الإمارات.

وجدد عبدالله الفلاسي دعوته للشباب الإماراتيين لبذل الجهود لتطوير مهاراتهم، واستثمار الفرص المتاحة للمزيد من التعلم والتدريب والتميز في سوق العمل.

تخصيص

وخصصت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «ستاند» خاصاً ضمن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 لاستقبال الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وأطلقت عليه مكتب التوظيف الدامج، واستقبل المكتب 12 شخصاً من أصحاب الهمم الباحثين عن عمل وقدموا سيرتهم الذاتية ليتم دراستها.

تقييم

وأتاحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الفرصة للمواطنين الباحثين عن عمل، خلال معرض رؤية الإمارات للوظائف لإجراء تقييم الكفاءات السلوكية، وذلك من خلال برنامج إلكتروني وفرته الدائرة للراغبين في التعرف على كفاءاتهم، حيث استفاد منه 12 مواطناً خلال أيام المعرض.

كما وفرت استبيان المرونة للباحثين عن عمل كذلك للتعرف على ما يتمتعون به من مرونة في التعامل مع الآخرين وتحمل ضغوط العمل، حيث استفاد منه 30 إماراتياً ممن زاروا منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023.

وشارك نحو 500 طالب من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات في مشروع «صمم مستقبلك الوظيفي»، الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع مجلس شباب دبي، على هامش الدورة الحالية لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، ووضع هؤلاء الطلاب خطاً زمنياً لمستقبلهم الوظيفي من العام الجاري 2023 وحتى العام 2037، وقاموا بتصميم مستقبلهم الوظيفي، وتدوين طموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة.

وتركزت طموحات أبناء الإمارات في المستقبل على الوظائف الهندسية والطبية والفضاء والذكاء الاصطناعي.

خطط

وتهدف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من وراء مشروع «صمم مستقبلك الوظيفي» للحصول على معلومات تمكن صناع القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط للوظائف والتخصصات المستقبلية والتي تتناسب مع تطلعات الشباب الإماراتي، وفي ختام المعرض كرم عبدالله الفلاسي الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي.

وفي ختام أيام المعرض طالب باحثون بزيادة عدد أيام معرض رؤية الإمارات للوظائف وزيادة عدد الجهات المشاركة، لفتح المجال أمام طلبة المدارس والجامعات، خصوصاً منهم في عامهم الأول للتعرف على نوعية الوظائف المطروحة.

وقال علي سعيد باحث عن عمل، إن الدورة الحالية من معرض التوظيف عكست مدى الوعي الذي وصله الباحث عن عمل، الذي أصبح يتوجه لمؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً تلك التي تميزت خلال السنوات الماضية بتوظيف الكادر المواطن وتأهيله نظراً لترسخ صورة إيجابية عن هذه المؤسسات التي تقدم فرص تطور وشواغر للراغبين.

وأشار عبدالله راشد باحث عن عمل، إلى أهمية توفير قاعدة بيانات من زوار المعرض وتصنيفهم بحسب المؤهل العلمي والوظائف التي يرغبون في الالتحاق بها، بالإضافة إلى أعداد الموظفين الراغبين في تغيير وظائفهم والانتقال إلى وظائف أخرى وفسح المجال أمام طلبة المدارس والجامعات بزيارة مثل هذه المعارض لما لها من أثر في خلق صورة إيجابية عن أنواع الوظائف وبيئات العمل.

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