شرطة دبي تكرم ضابطاً في الدفاع المدني تقديراً لأمانته

المصدر: البيان

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كرم سعادة اللواء عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، الملازم سعيد محمد علي، الذي يعمل في الإدارة العامة للدفاع المدني، تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم مبلغ مالي عثر عليه في منطقة الاختصاص.

وأشاد اللواء عبد الله المعصم بأمانة الملازم سعيد محمد علي والتي تجسد القيم النبيلة لشعب الإمارات التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم اللواء عبد الله المعصم شهادة شكر وتقدير للملازم سعيد محمد، لأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

ومن جانبه أعرب الملازم سعيد محمد علي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أنه حافز له، وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع، وتعزيز استقراره.

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