بمشاعر العز والفخار.. أم غاف تستقبل ابنها البطل سلطان النيادي

المصدر: البيان

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بحفاوة بالغة، وبمشاعر العز والفخار، استقبلت أم غاف ابنها البطل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد إنجازه أكبر مهمة في تاريخ العرب بالفضاء.

وأقيم لسلطان النيادي حفل استقبال بحضور حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، و يوسف حمد الشيباني، نائب رئيس مجلس الإدارة، و سالم حميد المري، المدير العام للمركز.

ووصل سلطان النيادي إلى أرض الوطن في الثامن عشر من سبتمبر، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مقدمة مستقبليه.

ونجح النيادي في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69 في أبريل الماضي التي استمرت نحو سبع ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دوراً محورياً في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية عليها.

وتتواصل مهمة النيادي من خلال جدول حافل، لتعريف المجتمع الإماراتي بالمهمة التي قام بها في الفضاء، والتجارب التي أجراها، والمعلومات التي اكتسبها، فيما من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التجارب التي شارك فيها رائد الفضاء سلطان النيادي، ابتداءً من العام المقبل.

رائد الفضاء سلطان النيادي يعود إلى منطقته أم غافة، حيث أقيم له حفل استقبال بحضور سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة يوسف حمد الشيباني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة سالم حميد المري، المدير العام للمركز.#عودة_سلطان_للوطن pic.twitter.com/MZykCFcwOv — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 21, 2023

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