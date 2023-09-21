"كهرباء ومياه دبي" تستقطب الكفاءات الوطنية لدعم جهود التوطين

المصدر: وام

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي اختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ، حزمة من أبرز برامجها ومبادراتها الهادفة إلى استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ودعم جهود التوطين في الدولة ، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين وتعزيز قدرات ومهارات الشباب الإماراتي، مما يساعدهم على المنافسة في سوق العمل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان ورفع معدلات التوطين. ونحرص في كل عام على المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف الذي يعد منصة مثالية للتواصل مع الباحثين عن عمل والخريجين الجدد والطلاب، انطلاقاً من استراتيجيتنا في رعاية وتمكين واستقطاب الكفاءات المواطنة والخريجين والطلاب لإعدادهم لتولي زمام القيادة في مختلف المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه.

وأضاف معاليه: نحرص على المحافظة على مكانة الهيئة كواحدة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نقوم بتوظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة وتمكينها بأحدث التقنيات والأدوات والمهارات المستقبلية، وتحفيزها على مواصلة التعلم والتميز، وإعدادها لتكون الجيل القادم من قادة الاستدامة الذين سيواصلون تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات والمكتسبات في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

واختتم معالي الطاير قائلاً إن خطة التوطين التي نعتمدها تتضمن برامج طموحة لتدريب وإعداد الكوادر المواطنة في المجالات الهندسية والفنية في الهيئة، حيث نهدف إلى تعزيز نسبة التوطين في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، وتوطين المستويات الأولى من الوظائف المهنية في قطاعات وإدارات الهيئة.

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