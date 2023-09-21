مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الحكومة الناجحة تجعل التعليم أهم أولوياتها

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنّ الحكومة الناجحة هي التي تجعل التعليم أهم أولوياتها لتصنع به حاضرها ومستقبلها.

وقال سموه، "#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ الأمم ترتقي بالعلم وتتطور بالمعرفة وأنّ العلم هو أساس النهضة ووقود استمرارها، بطلب العلم ارتقت حضارتنا العربية والإسلامية مثلما ارتقت جميع الحضارات البشرية لأنّ سعينا للمعرفة هو سعينا للقمم. تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الحكومة الناجحة هي التي تجعل التعليم أهم أولوياتها لتصنع به حاضرها ومستقبلها، فالعلم يصنع الإنسان والإنسان يصنع الحياة".

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