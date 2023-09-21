دبي تسجل 34 ألف مولود جديد العام الماضي 21% منهم مواطنون

المصدر: دبي-نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت "هيئة الصحة في دبي عن تسجيل 34 ألفا و354 مولودا جديدا في دبي خلال عام 2022 مقارنة بـ 32 ألفا و477 مولودا في عام 2021 بزيادة مقدارها 0.51%.

وأظهر الكتاب الإحصائي الصحي السنوي الصادر عن هيئة الصحة بدبي للعام 2022 أن إجمالي 21% من إجمالي عدد المواليد "المواطنين، مقابل 79 %من غير الإماراتيين وهي نفس نسب العام الماضي. حيث تبين أن أكثر المواليد وبنسبة 83 %كانت في مستشفيات القطاع الخاص، و17%في مستشفيات القطاع الحكومي، كاشفا عن ارتفاع في نسبة الإقبال على الولادة في القطاع الخاص منذ عام 2020 بصورة أكبر.

ووفقا للسجلات المدرجة في التقرير فإن نسبة الولادات القيصرية بلغت 50%من إجمالي الولادات في دبي 2022 والذي بلغ 17,254ولادة، مقارنة بنسبة 48%من إجمالي الولادات في العام الماضي، فيما بلغت نسبة الولادات القيصرية 88 %في مستشفيات القطاع الخاص في العام 2022 مقابل 89 %من العام الماضي، مما يشير إلى أن هناك انخفاض في نسبة الولادات القيصرية في مستشفيات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بأوزان المواليد، فقد أوضح التقرير أن 86 %من المواليد كانت ضمن الوزن الطبيعي )2500 – 4200) جرام وبانخفاض بلغ 1 %عن العام الماضي، كما ثبت حدوث ارتفاع في الزيادة الطبيعية) المواليد – الوفيات (بين عامي 2022 و2021 بلغ،2,863 فرد فرد مقارنة بانخفاض بين عامي 2021 و2020 والذي بلغ 806 فرد.

وأفاد التقرير أن عدد المواليد الموتى بلغ 192 مولود ميت في عام 2022 مقارنة بعدد 63 مولود ميت عام 2021، منهم 87 %من غير الإماراتيين، وعدد أكبر من الإناث بنسبة 53 %.

وتحرص هيئة الصحة في دبي على إتاحة الكتاب الإحصائي بكافة بياناته لكل المعنيين والشركاء والباحثين، حيث يعكس الكتاب حجم ونمو وكفاءة وإمكانيات القطاع الصحي في إمارة دبي، بكل دقة وشفافية، بما يحقق الفائدة من محتوياته في الدراسات والبحوث واتخاذ القرار للاستدامة، وصدر الكتاب الإحصائي الصحي السنوي لإمارة دبي لهذا العام والدولة تعلن 2023 عاماً في التخطيط للمستقبل، بما يعزز من مفاهيم الاستدامة في الخدمات والممارسات الصحية في إمارة دبي لينعم مجتمع الإمارة بحياة صحية سليمة ومستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز