برنامج حافل لأولى دورات «المنتدى الإعلامي للشباب»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن برنامج «المنتدى الإعلامي للشباب» في دورته الأولى، والذي يتم تنظيمه بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة جميرا- دبي، وقبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه أمس نادي دبي للصحافة بحضور منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وأعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي.

حيث ستتضمن أجندة المنتدى المخصص للشباب جلسات ملهمة والتجارب الإعلامية العربية والعالمية حول عدد من الموضوعات المعنية بمقومات النجاح وتميز الشباب في قطاع الإعلام. ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والشخصيات الإعلامية العالمية والعربية لمشاركة الشباب تجاربهم في مختلف المجالات التي تقع ضمن دائرة اهتمام الشباب والكفاءات الإعلامية، وذلك في إطار مساعي نادي دبي للصحافة في مواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات المعنية بقطاع الإعلام في المنطقة.

تحفيز

وأكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن المنتدى يسعى في أول انعقاد له إلى تحفيز الطاقات الشابة وتعزيز مشاركتها في صنع إعلام المستقبل، انطلاقاً من قناعة كاملة بأن الشباب هم الأقدر على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي بما يملكونه من طاقات مبدعة وفكر متطور وانفتاح على التكنولوجيا وتطبيقاتها والتي ستكون المسؤول الأول عن تشكيل صورة الإعلام في المرحلة المقبلة.

ووجهت الدعوة إلى شباب الإعلاميين للاستفادة من تجارب رواد الإعلام وخبراتهم كركيزة ينطلقون منها في عملية التطوير والتأسيس على الثوابت المهنية من قيم وأخلاقيات إعلامية تشكل الضمانة التي تكفل للإعلام نزاهته ومصداقيته في عصر تتواتر فيه التحديات الناجمة عن التطور السريع في المجال التكنولوجي بما صاحبه من ظواهر غريبة تتطلب قدراً كبيراً من الوعي في التعامل معها.

خبرات

من جهتها، أكدت د. ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن جلسات المنتدى روعي فيها أن تجمع شباب الإعلاميين بأصحاب خبرات كبيرة في المجال الإعلامي، فضلاً عن استعراض تجارب ملهمة لشباب تمكنوا من إثبات ذاتهم وجدارتهم في عالم الإعلام، لاسيما من خلال الفرص الكبيرة التي فتحها التطور التكنولوجي أمام أصحاب المواهب للانطلاق في عالم النجاح والتميز الإعلامي والانتشار، عبر المنصات الرقمية العديدة التي تشكل اليوم نافذة مهمة لإطلالة المواهب الشابة على جمهور عريض في المنطقة والعالم.

بدوره، أكد هشام العلماء، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: «أن تخصيص أولى دورات المنتدى الإعلامي للشباب بصورة حصرية لطلبة وطالبات الإعلام هو بداية لمرحلة جديدة من العمل المكثف لتأهيل جيل من شباب الإعلاميين المؤهلين وزيادة إسهامهم في القطاع الإعلامي وتأكيد تأثيرهم في الارتقاء بقدراته وتعزيز مواكبته للمتغيرات المحيطة وقدرته على التعامل بكفاءة مع التحديات التي قد تجلبها لاسيما على صعيد التطور التكنولوجي الذي بات اليوم مصدراً للعديد من الفرص التي لا تخلو كذلك من التحديات المهنية لاسيما في المجال الإعلامي».

أجندة موسعة

ويلقي الكلمة الرئيسية للمنتدى، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ويستضيف المنتدى ضمن برنامج حافل بالتجارب والفعاليات المخصصة للشباب، أصحاب التجارب المُلهِمة وقصص النجاح من جيل الشباب الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من تحقيق مكانة مميزة لهم في ساحات الإعلام، لا سيما الرقمي منها، فضلاً عن استضافة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات إعلامية ومنصات رقمية نجحت في بناء جمهور عريض لها في المنطقة من خلال المنصات الجديدة التي كان التطور التكنولوجي سبباً رئيسياً في ظهورها وانتشارها في المنطقة.

وتتضمن فعاليات المنتدى تنظيم «خلوة الإعلام للشباب»، حيث أوضحت آمنة خليل، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن الخلوة تهدف إلى تطوير الكفاءات الإعلامية الإماراتية وصقل مواهبهم وقدراتهم المهنية، وإمدادهم بمقومات التميز في مجال تخصصهم، من خلال نقاشات مركزة عبر مجموعات عمل ستتطرق إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام وأهم العناصر التي ستساهم في تشكيله، وكيفية التعامل بصورة فعالة مع المتغيرات التي ستحدد مسار التطوير الإعلامي في المرحلة المقبلة، من أجل تأكيد قدرة الكادر الإعلامي الإماراتي الشاب على إثبات ذاته وجدارته أن يكون شريكاً في عملية التطوير بل رائداً لجهودها خلال السنوات القادمة.

وستركز حوارات «المنتدى الإعلامي للشباب» الذي سيعقد بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي 2023، وقبل يوم واحد من انطلاقه، على جملة من الموضوعات الحيوية التي تلامس الواقع الإعلامي للشباب العربي، وكيفية النهوض به لمواكبة رؤية الشباب لإعلامه في المستقبل، وكذلك علاقة الشباب بالإعلام سواء بالتأثير فيه أو التأثر بما يقدمه من محتوى، كما سيتضمن مجموعة من جلسات الــ«ماستر كلاسس»، بالتعاون مع مؤسستين عالميتين هما «نتفلكس» و«تك توك».

برامج الواقع مع كريس فيد

وتستضيف واحدة من جلسات المنتدى، مقدم البرامج الإذاعية «كريس فيد» المقيم في دبي، والذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون شخص كل صباح، كما يتابعه مئات الآلاف عبر «إنستجرام»، ليشارك الشباب وحضور المنتدى تجربته الإعلامية حول برامج الواقع، وتحاوره في الجلسة الإعلامية إنجي كيوان.

الطريق إلى الأوسكار

وتحت عنوان «ما الذي يحتاجه الفيلم العربي للوصول إلى الأوسكار؟»، يستضيف «المنتدى الإعلامي للشباب» كلاً من: المخرجة بثينة كاظم، مؤسسة «سينما عقيل»، والمخرج والمنتج عبدالله بوشهري، والمخرجة والمنتجة نهلة الفهد، للحديث عن التجارب العربية وطموحات تعزيز تنافسية الإنتاج السينمائي العربي على الصعيد العالمي وصولاً إلى الفوز بجوائز «الأوسكار»، والتي تعد حلماً لكل العاملين في مجال السينما حول العالم.

جلسات ملهمة

ويشارك ضمن مجموعة من الجلسات الملهمة، علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، تجربته الإعلامية ورؤيته في كيفية إعادة ثقة الشباب العربي بإعلامه.

كما يشارك عبداللطيف الصايغ، المدير التنفيذي لوكالة الصايغ للإعلام، تجربته الشخصية في العمل الحكومي بدبي وتأسيس إحدى أكبر الشركات الإعلامية في المنطقة، ومن ثم الانتقال إلى القطاع الخاص ليبدأ قصة نجاح جديدة من خلال ريادة الأعمال في مجال التسويق والاتصالات.

كما سيشارك عبدالرحمن بومالح، مؤسس شركة «ثمانية»، تجربته الملهمة مع طلبة الإعلام والشباب، حول بدايات النجاح ونظرته للمستقبل.

بدوره، سيشارك أنس بوخش، المؤسس والمدير العام لـ«شركة بوخش براذرز»، تجربته في صناعة البرامج الحوارية والإعلامية، ومفهومة الشخصي لشكل المحتوى العربي الجاذب للشباب.

الإعلام بين جيلين

كما سيشارك الدكتور والكاتب محمد نغيمش، في جلسة تفاعلية، مع صانع المحتوى أحمد المرزوقي، تحت عنوان «الإعلام بين جيلين»، لتسليط الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين الأجيال وذلك، وما يريده الشباب من الإعلام العربي، كما تسلط الجلسة الضوء على تأثر الشباب بالتكنولوجيا وكيف تغيرت طريقة تفاعلهم مع الواقع.

من الريادة إلى القيادة

وفي إطار الفرص التي تقدمها منصات التواصل الاجتماعي لرواد الأعمال الشباب، ينظم «المنتدى الإعلامي للشباب»، جلسة نقاشية تحت عنوان «توظيف التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال»، ويشارك المتحدثون الشباب من خلال هذه الجلسة تجاربهم الناجحة في تأسيس الأعمال والاستفادة من الفرص التي تقدمها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لتطور منتجاتهم وخدماتهم، في ظل التغيرات التكنولوجية المستمرة.

ويشارك في الجلسة كل من رواد الأعمال: خليفة المهيري، وحصة الجسمي، ومحمد السهلاوي، ودينا الهاشمي، وتدير النقاش شيماء السويدي، مديرة براند دبي.

نتفليكس ماستر كلاسس

وإطار الهدف المحدد للمنتدى الإعلامي للشباب، وتطوير الكوادر الشبابية، ينظم المنتدى جلسات ماستر كلاسس بغرض إلهام شباب المستقبل لتطوير مشاريعهم، وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين.

وستقدم هذه الجلسات بمشاركة أكثر من 150 طالباً من كليات الإعلام والشباب، حيث تم تصميم البرنامج لمساعدة الشباب على تعزيز كفاءاتهم الابداعية بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية.

وتشارك منصة «نتفليكس» في جلسة حول سرد القصص عبر الأفلام والمنصات الرقمية، حيث تحمل القصص الإنسانية القدرة على إثارة المشاعر والارتباط بالواقع، وستقدم الجلسة للشباب تجربة إعلامية حول العناصر التي تشكل الأنماط المرئية الناجحة، واللحظات الأساسية لإثراء وتعزيز عملية صنع الفيديوهات الخاصة بالشباب وطرق عملية الإنتاج، بالإضافة إلى كيفية مشاركة الأفكار بين الفنانين بدءاً من التطوير المبكر وحتى التقييم النهائي.

تيك توك ماستركلاسس

في العصر الرقمي الحالي، أصبح «تيك توك» أكثر من مجرد منصة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفر فرصة مذهلة للشباب والشركات على حد سواء لإظهار إبداعاتهم الحقيقية، حيث ستقدم هذه الجلسة للحضور طرق صناعة القصص ملهمة للجمهور العربي.

وسيشارك في هذه الجلسة مجموعة من صناع المحتوى تجاربهم مع الشباب لتحويل قصصهم على منصة «تيك توك» إلى قصة نجاح مؤثرة، حيث سيحصل المشاركون على فرصة للتعرف على الأفكار الرئيسية في مجال المحتوى العربي وتطوير مهاراتهم على أيدي عدد من المختصين في مجال إنتاج القصص المصورة.

وسينصب تركيز «المنتدى الإعلامي للشباب» مع انطلاق أولى دوراته بصورة حصرية على مناقشة الموضوعات ذات الصلة بكيفية إعداد وتأهيل جيل إعلامي شاب ومتميز، وذلك قبيل انطلاق الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، والذي تُعقد أعماله يومي 26 - 27 سبتمبر، بمشاركة نخبة من أبرز الوجوه الإعلامية ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية وغيرهم من المعنيين بالمجال الإعلامي ضمن مختلف تخصصاته، لمناقشة مستقبل الإعلام وأهم العوامل المؤثرة في تشكيل صورته خلال المرحلة المقبلة.

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