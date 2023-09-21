تخريج الدفعة الثالثة من برنامج «التمكين» بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التمكين الذي تقدمه مجموعة المعارف الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني، بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل.

وحظي 98 مستفيداً خلال 8 أسابيع من البرنامج التدريبي على 225 ساعة تدريبية قدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال اللغة الإنجليزية، والمهارات الشخصية الأساسية في بيئة العمل، ومهارات تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، ومهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، بما يساهم في تمكين المستفيدين الخريجين من الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم عبر العمل الجاد والسعي له، وتوفير مصدر دخل مستدام، والمشاركة الإيجابية لدعم أسرهم في تخطي التحديات التي تواجههم.

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