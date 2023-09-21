«دبي لرواد الأعمال» يستقبل دفعة جديدة من قادة المستقبل

المصدر: دبي - وام

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أعلن برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، البرنامج المتميز لتدريب الخريجين على الإدارة، والذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن استقطاب 28 منتسباً من 20 دولة، وذلك خلال دورته التاسعة ولمدة تسعة أشهر من أجل تأهيلهم للتغير ودخول عالم استشارات الشركات.

فرصة

ويستقبل البرنامج الخريجين من كل أنحاء العالم مثل النمسا، وكولومبيا، وكازاخستان، وزمبابوي، ويوفر البرنامج الممول بالكامل للمتخرجين الطموحين، فرصة فريدة للعمل التطبيقي والعمل على تطوير مهارتهم كقادة عالمين في المستقبل.

اختيار

وأوضح برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال أن عملية اختيار المنتسبين للبرنامج تخضع لمعايير معينة خاصة مع تلقي أكثر من 12,500 طلب تقديم وبمعدل قبول 0.22 %. وعبر معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، عن دعمه للمنتسبين الذين تم اختيارهم هذا العام، لافتاً إلى أن البرنامج أصبح الأول من نوعه عالمياً مع تقدم الآلاف من طلبات التقديم، ما يؤكد مكانة دبي كمركز رئيسي لجذب الموهوبين من كل أنحاء العالم.

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