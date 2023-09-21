الدولة تشارك في الاجتماع الـ37 لمديري عموم الجوازات بدول التعاون

المصدر: (أبوظبي - وام)

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شاركت الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع الـ 37 لمديري عموم الجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أول من أمس، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ورافقه مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي وعلي العوضي مدير إدارة العلاقات الدولية والمقدم سنكور الراشدي من مكتب المدير العام بالهيئة.

وناقش مديرو عموم الجوازات بدول المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة في مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وتطوراتها ومنجزاتها، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمجال الأمني والتي تهدف إلى تعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس، والذي تكمن أهميته في تعزيز وتطوير أنظمة الجوازات على مستوى دول مجلس التعاون.

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