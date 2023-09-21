5 قيادات إماراتية تنال وسام «التعاون» للخدمة المدنية

المصدر: مسقط - وام

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شاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع التاسع عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، بحضور جاسم البديوي الأمين العام للمجلس فيما تم منح خمس قيادات حكومية إماراتية وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وترأس وفد الدولة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.

أهمية

وشددت معالي عهود بنت خلفان الرومي على أهمية مخرجات الاجتماع لتنفيذ توجهات قيادة دول مجلس التعاون لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في مجالات الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتعزيز الإنتاجية وجودة الحياة في بيئة العمل، وتنمية واستقطاب المواهب الحكومية والحفاظ عليها.

وأشارت معاليها إلى أن الاجتماع يعد منصةً تعزز العمل الخليجي المشترك، وتخدم مساعي التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، لما فيه تكامل الجهود في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مؤكدة حرص حكومة دولة الإمارات على تطوير آفاق الشراكة لابتكار منظومة متميزة للمواهب وتمكين رأس المال البشري الخليجي، لدفع عجلة التقدم والازدهار في المنطقة.

وبحث الاجتماع استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2021 - 2025، وتوحيـد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشريـة بدول المجلس وقراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة في مجال العمل الحكومي.

على صعيد متصل شاركت معالي عهود بنت خلفان الرومي في حفل تكريم الكفاءات الخليجية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية والذي يمنح للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة في مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وأسهموا بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي بدول المجلس.

وتم منح خمس قيادات حكومية إماراتية وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية؛ وهم: طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وخالد عبدالرحيم الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية.

والمهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية.

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