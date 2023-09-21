بدور القاسمي تفتتح فعاليات معرض الأندية الطلابية

المصدر: الشارقة - وام

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، أول من أمس، معرض الأندية الطلابية في الجامعة، والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 115 نادياً ومنظمة طلابية وأقسام مكتب شؤون الطلبة، حيث قامت رئيسة الجامعة بجولة على أجنحة الأندية الطلابية والتقت بالطلبة وتعرفت على الأنشطة والعروض التي يقدمها كل ناد.

ورافق الشيخة بدور القاسمي خلال جولتها أعضاء مجلس أمناء الجامعة الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة وأحمد أبو عيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، وبدور سعيد الرقباني رائدة أعمال اجتماعية إماراتية.

وقدم المعرض بدءًا من لقاء شخصيات تاريخية كسقراط، واستكشاف عجائب عالم الكيمياء والتعرف على مفاهيم الاستدامة، إلى الاستمتاع بالمأكولات الشعبية من حول العالم فرصة التواصل مع أقرانهم ذوي الاهتمامات المشتركة والمشاركة بمجموعة واسعة من الأنشطة اللامنهجية في وقت يتحول فيه حرم الجامعة إلى مهرجان من الألوان والموسيقى والثقافة.

وتمنح الجامعة أولوية كبرى للتنمية الاجتماعية والثقافية للطلبة عبر خدماتها وأنشطتها التي تقدمها لأكثر من 90 جنسية في حرمها المتنوع ثقافيًا مما صنفها من بين أعلى خمس جامعات في العالم بتنوع جنسيات طلبتها بناء على تصنيفات مجلة التايمز للتعليم العالي لعام 2022.

واستمتع زوار النادي الثقافي الإماراتي خلال المعرض باستكشاف موضوع الجناح «من الصحراء إلى الفضاء» والتعرف على تقاليد دولة الإمارات وثقافتها وعلى تطلعاتها لاستكشاف الفضاء.

وقال يوسف منصور القرقاوي، رئيس النادي الثقافي الإماراتي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أردنا أن نقدم لطلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة خاصة الطلبة الجدد، والذين يأتون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة، فرصة معرفة المزيد عن دولتنا وتجربة المأكولات الخفيفة التقليدية مثل القهوة واللقيمات، والمشاركة في المسابقات حول دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفاء برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

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