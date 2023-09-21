تكريم شركات عاملة في الإمارات لريادتها في مجال التوطين

المصدر: دبي - البيان

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شارك معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله في العاصمة العمانية مسقط على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

وأكد معاليه الحرص على المشاركة في الاجتماع انطلاقاً من أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف الجوانب المتعلقة بسوق العمل، وبما ينسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم علاقات العمل والشراكة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، خصوصاً وأن هذه اللقاءات تناقش موضوعات مهمة تسهم في تحسين حياة المجتمعات وتعزيز سهولة الأعمال وتحقيق رفاهية القوى العاملة.

وأضاف: «تأتي أهمية الاجتماع في إطار تبادل وجهات النظر والخبرات والتشريعات والمبادرات النافذة في أسواق العمل الخليجية بهدف بلورة رؤى مشتركة تسهم في دعم العمل الخليجي وتعزيز كفاءة أسواق العمل الوطنية بالشكل الذي يلبي توجيهات ورؤى القيادات السياسية وتطلعات الشعوب الخليجية لحاضر ومستقبل أكثر إشراقاً».

وحضر معالي الدكتور عبد الرحمن العور حفلاً أقيم على هامش الاجتماع لتكريم الشركات الرائدة في مجال التوطين وأصحاب المشروعات الصغيرة المتميزة في دول مجلس التعاون ومن بينها على مستوى دولة الإمارات شركة «كيوليس أم. إتش. أي» لإدارة القطارات وتشغيلها، وشركة «اعتماد القابضة»، وذلك عن فئة الشركات الرائدة في مجال التوطين، وتكريم مركز «ديرماميد كلينك» عن فئة أفضل مشروع صغير، وهنأ معاليه الشركات التي تم تكريمها، مثمناً جهودها في دعم خطط وسياسات التوطين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك في الاجتماع إلى جانب معالي الدكتور عبد الرحمن العور كل من: عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل، وشيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية.

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