«التسمم المائي».. خطر يؤدي لمضاعفات قد تنتهي بالوفاة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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قيل سابقاً «كل شيء زاد عن حده انقلب ضده»، فكل أمر محمود يعود بالنفع على جسم الإنسان قد يكون قاتلاً حال الإفراط به، وهذا الأمر ينطبق تماماً على الماء «عصب الحياة».

حيث أوضح أطباء أن الإفراط في شرب الماء خلال فترة قصيرة يؤدي لما يسمى بـ«التسمم المائي»، والذي يؤدي لمضاعفات لا تحمد عقباها تبدأ بأعراض عصبية كالصداع والهلوسة والارتباك، وقد تؤدي أيضاً إلى حدوث تورم في الدماغ، ومن ثم الوفاة.

وأرجع الأطباء سبب حدوث التسمم المائي إلى أن الكلى تعجز عن التعامل مع الكميات الكبيرة من المياه في حال كانت خلال فترات قصيرة، لاسيما وأنها تستطيع فقط التخلص من كمية محددة من المياه في الساعة الواحدة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور عادل سعيد سجواني، استشاري طب الأسرة: «جسم الرجل يحتاج فعلياً إلى 3.5 لترات من السوائل يومياً، في حين يحتاج جسم المرأة إلى 2.5 لتر منها، ويشمل ذلك السوائل الموجودة في الطعام. ولذا فإنه من المهم الحفاظ على معدل آمن من شرب المياه، حيث يؤدي التقليل منه أيضاً إلى حدوث حصوات في الكلى، خصوصاً خلال الصيف».

وأضاف: «ينبغي استشارة الطبيب حول كمية المياه التي يحتاج إليها الجسم، وذلك بالنسبة للحالات المرضية التي يصعب فيها على الكلى القيام بوظائفها في التخلص من المياه عن طريق البول.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري أمراض الكلى في مستشفى توام: «يحتاج الجسم الماء للقيام بوظائفه الحيوية اليومية على أكمل وجه، ومع أن نقص الماء في الجسم قد يتسبب بمشكلات صحية عدة، إلا أن الإفراط في شرب المياه قد يتسبب بمشكلات كثيرة، كالتسمم المائي الذي قد يكون قاتلاً».

وبين الدكتور محمد عبد الحليم أن التسمم المائي يحصل عندما يتم إدخال كميات كبيرة من الماء إلى الجسم بشكل يصعب على الكليتين تصريف الماء الزائد في الوقت المناسب من الجسم. حيث تستطيع الكلى أن تخلص الجسم من كمية محددة من الماء يومياً، ولكنها لا تستطيع التعامل مع تصريف كمية أكبر من ما يقارب 0.8 - 1 لتر من الماء كل ساعة.

وأضاف: «تتمثل أعراض ومضاعفات التسمم المائي عند البالغين بألم في الرأس وصداع، وغثيان وتقيؤ، وضعف وتشنجات في العضلات، وصعوبة في التنفس، أو العجز التام عن التنفس، وعدم انتظام في ضربات القلب». مشيراً إلى أنه في الحالات الحادة جداً، قد يتسبب التسمم المائي بحدوث نوبات تشنجية حادة والدخول في غيبوبة قد تؤدي إلى الموت.

إلى ذلك أوضح الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية: «إنه من الضروري معرفة الكمية الكافية من الماء يومياً لضمان الحصول على هذه الفوائد، حيث إن شرب الماء بطريقة خاطئة قد يسبب ما يعرف باسم «التسمم المائي»».

وأضاف: «تزداد حدة الأعراض في حالات تسمم الماء الشديدة، وذلك نتيجة انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، واضطراب المعادن. حيث يمكن أن يتسبب التسمم المائي بحدوث نوبات تشنجية والدخول في غيبوبة أو حتى الموت، ورغم ندرة حدوث هذا، إلا أن تسمم الماء يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه فوراً».

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