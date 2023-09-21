«كهرباء الشارقة» تستقبل 9.4 آلاف طلب اعتماد مخططات وتوصيل خدمة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي عدد 5117 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء والمياه منها عدد 3322 طلباً لاعتماد مخططات الكهرباء للمشاريع و1795 طلباً لاعتماد مخططات المياه.

كما استقبلت عدد 4319 طلباً للتوصيل الدائم لخدمات الكهرباء والمياه منها 2478 طلب توصيل دائم للكهرباء وعدد 1913 طلب توصيل دائم للمياه بإجمالي 9436 طلباً. وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة أن أعداد طلبات اعتماد المخططات والتوصيل الدائم لخدمات الكهرباء والمياه في زيادة مستمرة نتيجة للتوسعات والمشروعات التطويرية التي تشهدها إمارة الشارقة في كل المناطق، وتعطي هذه الزيادة مؤشرات إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري.

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