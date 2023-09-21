«صوتك مسموع» في نادي ذخر لكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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التقى مركز شرطة بر دبي، بكبار المواطنين في نادي ذخر ضمن مبادرة اللقاء المفتوح (صوتك مسموع) وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجلس مديري مراكز الشرطة، وتهدف إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.

حضر اللقاء اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، ومديري مراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.

تعزيز التواصل

وقال اللواء الدكتور عادل السويدي إن اللقاء يأتي سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبناء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.

أهمية اللقاء

وأكد اللواء عبدالله خادم، أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تمثل قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، مؤكداً أن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.

«صوتك مسموع»

وقدم اللواء عبدالله خادم، نبذة للحضور حول مبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها، عبر فتح قنوات التواصل الفعال مع القاطنين في المناطق السكنية.

وأوضح أن أحد أهداف المبادرة تمثل في تعزيز الثقة في الخدمات التي تقدمها الشرطة، وتسويق خدمات شرطة دبي، ومشاركة أفراد المجتمع في تعزيز الأمن، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة بين المؤسسة والمجتمع.

الشرطي جارك

وقدم العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً للحضور حول مبادرة «الشرطي جارك» التي تعتبر جسراً بين شرطة دبي والمجتمع للتواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.

ولفت العقيد عارف بيشوه إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية خصوصاً بعد تطويرها لتشمل التطوع في كل التخصصات والمجالات، ومن قبل العسكريين والمدنيين، والمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في حل الكثير من الإشكاليات وعززت التواصل المجتمعي في كثير من الأحياء، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

حماية

واستعرض العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة لعامة لمكافحة المخدرات، أهداف برنامج حماية الدولي وبرامج التوعية التي يقدمها للطلاب في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى الفعاليات التي ينظمها لمختلف فئات المجتمع.

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