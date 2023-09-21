سعيد الطاير لــ« البيان »:«كهرباء دبي» تستخدم الأقمار الاصطناعية لمراقبة محطات الطاقة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة اختارت الأقمار الاصطناعية لمراقبة محطات الطاقة الشمسية وأنظمة المياه، نظراً إلى المزايا الكبيرة التي يوفرها هذا الحل مقارنة بالبدائل الأخرى كاستخدام طائرات الدرون.

حيث تستخدم شبكات الاتصالات الفضائية لإنترنت الأشياء تقنية الاتصال مثل تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء «LoRA IoT» وهي نوع من البروتوكول اللاسلكي الجديد المصمم للاتصالات طويلة المدى ومنخفضة الطاقة، لتوسيع تغطية شبكة الاتصالات الأرضية الحالية.

وقال سعيد الطاير لــ«البيان»: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز توطين الصناعات الفضائية، وتمكين كوادرنا الوطنية لمواصلة تطوير قطاع الفضاء.

لافتاً إلى أنه منذ إطلاق برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، في يناير 2021، قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في بناء قدراتها وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض.

مراقبة الأداء

وأضاف: «ينسجم برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي» مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

حيث تتم مراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من خلال كاميرات خاصة موجودة على القمر الاصطناعي الرئيسي ودراسة تأثير الظواهر الجوية وتغير المناخ على البنية التحتية للطاقة وإمداداتها».

صيانة وقائية

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن برنامج الهيئة للفضاء يعمل على تعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه «التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع».

كما يسهم البرنامج في تعزيز المرونة والرشاقة في المراقبة والتحكم بشبكتي الكهرباء والمياه، والمتابعة الدقيقة والسريعة لتأثيرات الظواهر الجوية وتغير المناخ على إمدادات الطاقة والبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تحلية المياه، إضافة إلى توفير نظام دعم احتياطي للشبكة عن طريق الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

كادر وطني

وقال: نفخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تطوير قمري الهيئة الاصطناعيين النانويين جرى بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما أن المركز عمل على تطوير وبناء المحطة الأرضية المستقلة للهيئة.

ويعمل مركز البحوث والتطوير ضمن برنامج «سبيس دي» على تطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه، ومنها المراقبة والكشف المسبق عن الأعطال في المحطات الفرعية والثانوية، متابعة أفضل لشبكة التوزيع واكتشاف الأعطال بسهولة، مراقبة محطات شحن المركبات الكهربائية وجمع البيانات، مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال التنبؤ بحالة الطقس مما يؤدي لتحسين التخطيط لعمليات إنتاج ونقل الطاقة، مراقبة خطوط النقل والكشف عن أي تغيرات في البنية التحتية.

وكشف تسريبات المياه. وصمم المركز أجهزة الإرسال لربط أصول الهيئة مع القمر الاصطناعي بشكل مباشر، ولتتناسب مع تطبيقات شبكة الهيئة، وربط حساسات إنترنت الأشياء مع أقمار الهيئة الاصطناعية النانوية، وتوفير اتصال هجين مع كلٍ من شبكة الاتصال مثل «تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء» الأرضية القائمة بالفعل والتي تديرها شركة إنفرا X من جهة والأقمار الاصطناعية النانوية التابعة للهيئة من جهة أخرى.

دعم

تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية داعمة لشبكة الحوسبة السحابية الخاصة بالهيئة، لتعزيز رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن تطوير حالات استخدام تسهم في الارتقاء بقطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم.

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