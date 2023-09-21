«تحدي الكوكب X» تمنح الفائزين فرصة استكشاف حزام الكويكبات

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن أن التسجيل مفتوح الآن للاشتراك في مسابقة «تحدي الكوكب X»، التي تهدف إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة، لافتة إلى أنه ستتاح للمشاركين فرصة تعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق.

تخصصات متعددة

وقالت حمدة الشحي باحث أول أبحاث استراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء إن المسابقة متعددة التخصصات، وتستهدف إلهام الشباب والشركات الناشئة في الدولة، والمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومنحهم فرص المشاركة في مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات.

مبينة أن هذا التحدي والمسابقة تعزز من ثقافة الابتكار في الفضاء لتوليد الاهتمام في المجالات الصناعية والأكاديمية والبحثية، إلى جانب إعطاء فرصة للباحثين والعلماء لتقديم أحدث أعمالهم البحثية المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن 3 تحديات تشمل تحدي مركبة الهبوط للشركات الناشئة، والذي يمنح الفرصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، من خلال تطوير مركبة الهبوط على سطح الكويكب المستهدف؛ حيث ستتاح للفائز الفرصة للعمل على تصميم وبناء واختبار مركبة الهبوط لتنفيذ الهبوط على الكويكب المستهدف.

أفكار مبتكرة

وتطرقت إلى تحدي البحث والابتكار، والذي يمنح طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والباحثين، والخبراء العلميين والتقنيين، الفرصة لتقديم أفكار مبتكرة، بهدف الوصول إلى نتائج البحوث وسد الثغرات في المجالات ذات الأولوية في الاتصالات الفضائية، ورصد الأرض واستكشاف الفضاء والملاحة والوصول إلى الفضاء والاستدامة.

مشيرة إلى أن هذا التحدي يتضمن تقديم الملخصات العلمية، ومن ثم تقديم ورقة علمية وعرض تقديمي، والذي سيقدمه المؤلفون في ورشة علمية ضمن تحدي الكوكب X في معرض دبي للطيران في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

وشرحت أن تحدي الطلاب، والذي يتضمن تحدي المستكشف على «الكوكب X»، حيث سيشارك الطلاب في برنامج تدريبي مكثف، من ثم ستعمل فرق العمل على التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبرمجة للمستكشف لدراسة سطح «الكوكب X»، والبحث عن موقع محدد لجمع العينات.

تطوير تطبيقات

ولفتت إلى تطبيق «SpaceAware»، إشعال الفضول الكوني، وهو تحد مبتكر ومثير يستهدف الطلاب، ويدعوهم إلى تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الذكي، لتعزيز الوعي والفهم لاستكشاف الفضاء حسب مراحل المهمة الفضائية، أو تطوير لعبة تعليمية ذات طابع فضائي، حيث يشجع هذا التحدي المشاركين على الاستفادة من إبداعهم ومهاراتهم التقنية وشغفهم بالفضاء، للمساهمة في نشر الوعي عن علوم الفضاء واستكشافه.

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