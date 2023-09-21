افتتاح عيادة جديدة في ميناء خور دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن للقطاع الصحي الخاص في دبي دوره المهم في تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استدامة الصحة، وتعزيز توجهات دبي نحو الرفاه الصحي.

وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص يشهد طفرات متلاحقة سواء في أعداد منشآته الصحية أم نوعية خدماته التخصصية، أم ما يمتلكه من أدوات وتجهيزات وحلول ذكية متقدمة.

جاء ذلك لدى افتتاح الكتبي، أخيراً، عيادة ميديكلينيك كريك هاربر، في ميناء خور دبي، التي تمثل إضافة جديدة لمجموعة ميديكلينيك.

وأشار ديفيد إيجلنجتون، مدير ميديكلينيك مستشفى المدينة إلى التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط بخدمة احتياجات الرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع في دبي، حيث يمكن للمرضى أن يتوقعوا المستوى العالي نفسه من الرعاية الطبية المتخصصة والخبرة الشاملة.

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