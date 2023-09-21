200 مواطن يتقدمون لفرص «الإمارات المالي»

المصدر: (دبي - وام)

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تقدم أكثر من 200 مواطن ومواطنة لفرص التوظيف والتدريب التي يوفرها «معهد الإمارات المالي» خلال أول أيام مشاركته في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2023».

حيث يعرض المعهد حزمة فرص وظيفية للمواطنين في قطاع البنوك والتأمين وشركات الصرافة والتمويل، ويشكل منصة للتواصل مع أهم المؤسسات وجهات العمل في الدولة واستكشاف الفرص المتاحة للتدريب والتوظيف في مختلف القطاعات، ويسلط الضوء على الآفاق التي يفتحها برنامج «إثراء» الهادف لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي.

وقالت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة «يملك الشباب الإماراتي فرصاً واعدة في القطاع المالي كمسار مهني متميز في اقتصاد المستقبل، ومشاركة معهد الإمارات المالي في فعاليات توظيفية رائدة مثل معرض «رؤية 2023» السنوي بدبي تأتي في إطار التزامنا باطلاع المواهب والكفاءات الإماراتية الشابة على الآفاق الواسعة المتاحة لهم في المجالات المالية والمصرفية المتنوعة، التي تشكل الأساس لاقتصاد المستقبل المتنوع والمرن القائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.

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