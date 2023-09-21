«سياحة دبي»: برامج للتدريب وتنمية المهارات

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ممثلة بإدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، ضمن مشاركتها في المعرض، استقبال الزوار من المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية.

وقالت مريم المعيني، نائب الرئيس بالإنابة- توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «نتطلع دائماً إلى لقاء واستقطاب المواهب الشابة القادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية لتوطين القطاع وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص. كما تشارك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن جناح الكلية للترويج عن خدماتها وتقديم البرامج التوعية لدعم المواطنين في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وأعرب سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن سعادته بالمشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، للتمكن من الوصول إلى شريحة مهمة من المواطنين.

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