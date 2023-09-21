إذاعة «الأولى» ضمن فعاليات «الإمارات للوظائف»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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شاركت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في «معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023»، إحدى أهم فعاليات التوظيف والتعليم والتدريب لمواطني دولة الإمارات، في مركز دبي التجاري العالمي.

واستهدفت «الأولى» من مشاركتها، استعراض الفرص الوظيفية المتاحة ضمن مجالات عملها المطلوبة، بما يشمل المذيعين والمذيعات من مواطني الدولة، ومعدّين ومقدمي البرامج، ممن يمتلكون المؤهلات اللازمة، ويتمتعون بلهجة محلية إماراتية خالصة.

حيث ترتكز الإذاعة في سياستها الإعلامية على اللهجة الإماراتية المحكية، لتكون جزءاً من أهداف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في حفظ الموروث الشعبي، إضافةً إلى تشجيع الشباب الجامعي الإماراتي على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز أهداف ملف التوطين في الدولة.

كما تضمنت منصة الإذاعة بثاً مباشراً لبرنامج «عيال لبلاد»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل المُلا، استضافت فيه عدداً من الجهات المشاركة في المعرض.

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