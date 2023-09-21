إقبال كبير على معرض «الإمارات للوظائف» في يومه الثاني

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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شهد اليوم الثاني لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 في مركز دبي التجاري العالمي حضوراً كبيراً من الباحثين عن عمل الذين توافدوا على منصات الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعرف على الوظائف المعروضة والتسجيل فيها.

وأجرت الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصة حكومة دبي في المعرض، العديد من مقابلات التوظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، إذ توفر الجهات المشاركة في منصة حكومة دبي وعددها 22 جهة نحو 469 شاغراً وظيفياً للمواطنين، في حين زاد عدد المسجلين في التطبيق الذكي لوظائف دبي «فرصتي» ليصل إلى 5010 مواطنين.

وزار معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023.

والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتعرف خلال الجولة، من عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي، واستمع إلى شرح حول جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

إلى ذلك، تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن منصة حكومة دبي، في المعرض ويتم تلقي طلبات التوظيف وفق الشواغر التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع وظائف دبي.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن حرص الدائرة على المشاركة السنوية في المعرض، من خلال شواغرها المتاحة في التخصصات القانونية والإدارية.

يأتي إيماناً منها بدور الكفاءات المواطنة من الجنسين في تعزيز القدرات المؤسسية للدائرة، وتحقيق أهدافها التطويرية في تقديم خدمة قانونية رائدة ومتميزة، وبما يدعم استراتيجية التوطين، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في النهوض بمهام العمل وفق اختصاصاتها في العمل القانوني الحكومي.

وزار منصة حكومة دبي عبد الرحمن حارب الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واطلعوا على الفرص التدريبية والوظيفية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في المعرض.

ورش عمل

وشارك الباحثون عن عمل في سلسلة من المناقشات المهمة والعروض المباشرة وورش العمل التفاعلية والمسابقات التي نظمتها بعض الجهات العارضة بهدف توعية وتعريف الشباب بنوعية الوظائف المطروحة وأشكال الوظائف في المستقبل، كما أجرت بعض الجهات مقابلات فورية للباحثين عن عمل المستوفين للشروط.

وعلى هامش معرض رؤية الإمارات للوظائف، كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عدداً من المتدربين الإماراتيين ضمن برنامج «فرصتي» الذي يتيح لأبناء الإمارات التدريب في إدارات وأقسام الدائرة لمدة 6 شهور بهدف اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.

وجرى حفل التكريم بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المسؤولين.

معارف ومهارات

وأكد عبدالله الفلاسي في كلمة خلال الحفل أهمية تطوير مهارات وكفاءات الشباب المواطنين، وأن يستثمروا الفرص المتاحة للتعلم والتدريب واكتساب المزيد من المهارات التي تميزهم في سوق العمل. وقال إن دولة الإمارات فتحت الأبواب على مصاريعها للشباب لاكتساب المعارف والمهارات والترقي والوصول إلى أعلى المناصب وإتاحة الفرصة للشباب لشغل مناصب وزارية.

فالإمارات دولة اللا مستحيل وشطبت من قاموسها كلمة مستحيل، وعلى الشباب الإماراتيين أن يكونوا على قدر المسؤولية وعند حسن ظن القيادة ويحرصوا على التميز والابتكار.

وشهد مشروع «صمم مستقبلك الوظيفي» الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، على هامش المعرض إقبالاً كبيراً من الإماراتيين من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات، الذين تسابقوا على تصميم مستقبلهم الوظيفي، وتدوين طموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة، وقاموا بوضع خط زمني لمستقبلهم الوظيفي من العام الجاري 2023 حتى 2037.

تنوع وتنافس

وعبر عدد من الباحثين عن عمل عن رضاهم بتنوع الفرص الوظيفية وعدد الشواغر التي قدمها معرض رؤية الإمارات في نسخته الحالية، وبحجم التنافس الذي أصبح ملحوظاً بين مختلف المؤسسات على استقطاب الكفاءات المواطنة.

وقال مطر عارف الفلاسي الذي زار المعرض للحصول على فرصة عمل جزئي في مجال القانون والتعرف على الفرص المتاحة إن معرض رؤية الإمارات للوظائف يشهد تطوراً عاماً بعد آخر من حيث آلية التوظيف واختيار الباحثين عن عمل.

وما يميز الدورة الحالية المرونة الكبيرة التي قدمتها بعض الجهات في اختيار الباحث عن عمل، بعدم تحديد خبرات أو مهارات معينة بل تركت الأمر لإخضاع الباحث عن عمل لدورة تدريبية محددة وتزويده بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل بشكل عام والجهة بشكل خاص، ومن ثم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على التقييمات واجتياز الدورات التدريبية.

حلقة اتصال

وأوضح عبد الرحمن محمد طالب جامعي في الأمن السيبراني، أن المعرض يعد حلقة اتصال مباشرة بين الباحث عن عمل والمؤسسات الحكومية والخاصة، فهو منصة تبقي الباحث عن عمل على اطلاع باحتياجات سوق العمل والمهارات الأساسية التي يحتاجها في الوقت الحالي ومستقبلاً، حيث إن هذه المعرفة تمكنه من تطوير مهارات والالتحاق بدورات أو حتى اختيار التخصص المناسب في الدراسة الجامعية إذا كان من الطلبة حديثي التخرج.

وأشار محمد موسى طالب جامعي في السنة الثالثة في تخصص الأمن السيبراني إلى أن المعرض يعد فرصة مثالية لاستقطاب الراغبين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات العارضة واختيار الكفاءات التي تناسب مستوى التخصصات المطروحة.

ولفتت عائشة سعيد إلى أن معرض التوظيف يشكل حلقة تواصل مباشرة مع الباحثين عن عمل الذين يحظون بفكرة شاملة عند زيارتهم إلى الجهات الراغبة في التوظيف مما يساعدهم على اختيار وظائف لما تكن سابقاً ضمن أولوياتهم.

ولكن بعد التعرف على مزايا الوظائف والفرص التدريبية والمستقبلية تدخل ضمن نطاق أولوياتهم لأنه من خلال هذه اللقاءات يتم إزالة كل التحديات التي وضعها الباحث عن عمل عند التحاقه بوظيفة معينة.

توظيف 100 مواطن

قالت هند العطار رئيس الثروات البشرية في البنك العربي المتحد، إن البنك يخطط لتوظيف ما يزيد على 100 من المواهب الإماراتية الشابة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن الذين سينضمون إلى البنك سيحظون بفرصة عمل في بيئة متقدمة وبفرص تدريب تساعد على تطويرهم وصقل مواهبهم.

وأوضحت أن البنك العربي المتحد حريص على المساهمة بفعالية في دعم جهود التوطين من خلال تمكين ورعاية المواهب الإماراتية الشابة وذلك تماشياً مع التزامه بدعم أجندة دولة الإمارات في توطين القطاع المصرفي وإعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل والمساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات.

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