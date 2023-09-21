مجلس رأس الخيمة للشباب يستعرض رؤيته المستقبلية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد أعضاء مجلس رأس الخيمة للشباب أن الرهان على الشباب الإماراتي أثبت مكانته في العديد من المحافل المرموقة وفي جميع المجالات، بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل الإمكانيات لتمكين أبناء وبنات الوطن من أداء دورهم في تعزيز التواصل بين المجتمع الإماراتي وصناع القرار، والإسهام الفاعل في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجهات وأهداف دولة الإمارات المستقبلية.

وأوصت رحمة الكمالي، رئيس مجلس شباب رأس الخيمة، خلال الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، تحت شعار «مجلس رأس الخيمة للشباب في دورته السادسة»، أهمية إضافة مقعد لمجلس رأس الخيمة للشباب في مجالس الإدارات واللجان، وذلك لضمان تعاون فعّال ومستدام لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت الكمالي أن مجلس شباب رأس الخيمة يتولى المسؤولية لاستكمال دور المجالس السابقة، وتسليط الضوء على مجموعة من المبادرات المستقبلية تتضمن «هويتنا فخرنا»، وحملة «صحتك أمانة»، وبرامج تعزيز المستدامة، وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.

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