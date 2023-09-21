«زايد العليا» تنفذ فحوصات مشروع الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم في 5 مراكز

المصدر: أبوظبي - وام

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تنفذ مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مرحلة جديدة من الفحوصات لمشروع برنامج الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم، بالتعاون مع شركة «G42 هيلث كير»، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة للاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في عصر الابتكار، واتباع الأساليب العلمية في تقديم برامج الرعاية والتأهيل والجلسات العلاجية.

وتستقبل المؤسسة أصحاب الهمم وأسرهم في مقر مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل بمنطقة الظفرة، الاثنين المقبل، وفي منطقة أبوظبي بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، يوم 2 أكتوبر، ومركز أبوظبي للتوحد، يوم 3 أكتوبر، وفي منطقة العين بمركز العين للرعاية والتأهيل، يوم 9 أكتوبر، وفي يوم 10 أكتوبر بمركز العين للتوحد.

حيث سيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم، بهدف خلق مجتمع إماراتي أكثر صحة، وتعزيز الخطط العلاجية بمنظومة ذكية، توفر مستوى متميزاً من العلاج والوقاية من الأمراض والأوبئة، ومراقبتها والتنبؤ بها. وتتعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع شركة «هيلث كيرG42»، في تنفيذ برنامج الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم.

حيث إن وضع خريطة الجينوم المرجعي لهم، عن طريق دراسة التسلسل الجيني الكامل بأحدث التقنيات، وتوفير قاعدة بيانات وراثية للاستفادة منها في المجال الطبي والتشخيصي، يسهم في وضع كودات للإعاقات، في محاولة للحد من حدوث الإعاقة، ومن ثم بهدف تقديم خدمة علاجية متميزة لهم.

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