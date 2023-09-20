عبد الله البسطي يستعرض الفرص الوظيفية بمنصة حكومة دبي في "رؤية الإمارات"

المصدر: وام

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قام معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم بزيارة منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف2023 ، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعرف معاليه خلال الجولة، من سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي، واستمع إلى شرح حول جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

وزار منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 كذلك سعادة الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة عبدالرحمن حارب الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة، في لإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واطلعوا على الفرص التدريبية والوظيفية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في المعرض.

وأجرت الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصة حكومة دبي في المعرض، العديد من مقابلات التوظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، إذ توفر الجهات المشاركة في منصة حكومة دبي وعددها 22 جهة نحو 469 شاغراً وظيفياً للمواطنين، في حين زاد عدد المسجلين في التطبيق الذكي لوظائف دبي ليصل إلى 5010 مواطنين.

وعلى هامش معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عدداً من المتدربين الإماراتيين ضمن برنامج فرصتي الذي يتيح لأبناء الإمارات التدريب في إدارات وأقسام الدائرة لمدة 6 شهور بهدف اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.

وجرى حفل التكريم بحضور سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المسؤولين.

وأكد سعادة عبد الفلاسي على أهمية تطوير مهارات وكفاءات الشباب المواطنين، وأن يستثمروا الفرص المتاحة للتعلم والتدريب واكتساب المزيد من المهارات التي تميزهم في سوق العمل، مضيفاً إن الدولة أتاحت الفرصة للشباب لشغل مناصب وزارية، فالإمارات دولة اللامستحيل وعلى الشباب الإماراتيين أن يكونوا على قدر المسؤولية وعند حسن ظن القيادة ويحرصوا على التميز والابتكار.

وجدد سعادة عبد الفلاسي التأكيد على حرص الدائرة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات واعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي في دبي، والحرص على تأهيل الكوادر المواطنة وخلق البيئة المواتية لتطوير قدرات وطاقات أبناء الإمارات.

وشهد مشروع "صمم مستقبلك الوظيفي" الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، هامش الدورة الحالية لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، اقبالاً كبيراً من الإماراتيين من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات، الذين تسابقوا على تصميم مستقبلهم الوظيفي، وتدوين وطموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة، وقاموا بوضع خط زمني لمستقبلهم الوظيفي ابتداءاً من العام الجاري 2023 وحتى العام 2037.

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