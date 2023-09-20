«طرق دبي» تطلق الجيل الجديد من الأكشاك الذكية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي الجيل الجديد من الأكشاك الذكية بمزايا متطورة وتصاميم عصرية لتحسين سهولة الاستخدام وتقديم خدماتها على مدار الساعة لجميع الفئات بما في ذلك أصحاب الهمم، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سعادة المتعاملين. وتم تركيب 32 كشكًا ذكيًا بتصاميم جديدة في 21 موقعًا مختلفًا، وتشمل: مبنى الهيئة الرئيسي، ومراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات الرئيسية، وعدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي.

ويعتبر مشروع الأكشاك الذكية مثالًا ناجحًا على توظيف الهيئة لأحدث التقنيات لتعزيز تجربة المتعاملين، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في حكومة دبي، وأهداف برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المتعاملين، وتوفير الدعم اللازم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الهيئة أن الأكشاك الجديدة تقدم 28 خدمة رقمية مختلفة تتعلق بترخيص المركبات والسائقين والمواقف، ونظام نول، وخدمات إدارة الإيرادات (الترخيص، فاتورة المبيعات، ...الخ)، وهي متاحة على مدار الساعة لتلبية احتياجات الجمهور. وتوفر الأكشاك الجديدة خيارات دفع متنوعة لمستخدميها، وتتضمن: الدفع النقدي، والدفع ببطاقة الائتمان، والدفع عبر تقنية الاتصال قريب المدى في الهواتف الذكية.

وأفادت الهيئة أن الأكشاك الجديدة تتميز بخاصية مراقبة الأداء بشكل مؤتمت وذكي، وذلك لمراقبة أداء الأكشاك، والعمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر، مما يساهم ذلك تقديم خدمات فعالة وذات جودة عالية للمتعاملين على مدار الساعة.

ويذكر أن الهيئة أطلقت مشروع ترقية الأكشاك الذكية في عام 2021 بهدف تطوير وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الرقمية. ومنذ ذلك الحين، شهد المشروع اقبالًا ونجاحًا باهرًا في خدمة المجتمع وزيادة مستوى سعادة المتعاملين. كما شملت توسعاً في عدد الأكشاك ومواقع تواجدها لخدمة شريحة أكبر من المتعاملين، حيث تم إضافة 8 أكشاك جديدة في 6 مواقع وترقية 24 كشكًا آخر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز