شرطة دبي تفتح الباب لاستقطاب العنصر النسائي في الجناح الجوي

المصدر: وام

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، عن فتح باب الاستقطاب لكفاءات من العنصر النسائي وضمهن إلى الجناح الجوي بشرطة دبي ليباشر بفتح المجال للراغبات بالعمل في هذا التخصص وإخضاعهن لاختبارات مكثفة ومتعددة ومن ثم ضمهن للتدريب وعملية التأهيل. وخوض الاختبارات الأولى ضمن مبادرة التحاق العناصر النسائية ليكنّ قائدات للطائرة العمودية "الهليكوبتر".

وأكد سعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فتحت باب التسجيل لتترجم توجهات القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكا للرجل في العطاء والتنمية، ومنحتها الدافع والتحفيز وكافة الإمكانيات لتبرز قدراتها وتتبوأ مناصب عليا وترفع اسم وطنها في المحافل الدولية، مضيفا أن شرطة دبي تتخذ من تمكين المرأة نهجاً في سياستها، وتقدم كافة أشكال الدعم لها لتكون شريكاً أساسياً و جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وأضاف: إن شرطة دبي حريصة على استقطاب القدرات المواطنة، وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بدعم الشباب ومنحهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المشاركة في صناعة المستقبل.

وبيّن المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية أن مشاركة شرطة دبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهاً بأن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشجع العناصر النسائية ليخضن تجربة جديدة في قيادة الطائرة العمودية وتنفيذ العمليات الشرطية لا سيما المتعلقة بعمليات الإنقاذ ونقل المصابين، إلى جانب مهمات التصوير ونقل الأحداث المجتمعية والرياضية.

يذكر أن معرض الإمارات للوظائف "رؤية" المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، يتضمن هذا العام العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية بالإضافة إلى جدول أعمال حافل بالمناقشات الشيقة والعروض المباشرة، ليشكل منصة رائدة في تمكين المواهب الشابة وتزويدها بالإلهام، وعلى الجانب الآخر، يوفر المعرض للشركات الكبرى فرصة لعرض مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دعم التوطين وتمكين الشباب من تحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع في جميع المجالات.

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